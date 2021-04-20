"Копи" розбудили пів Києва через викрадення людини: відео карколомних перегонів

У Києві поліція влаштувала нічні перегони через повідомлення про викрадення людини. Близько 15 екіпажів патрульної поліції столиці та області з мигалками переполошили жителів Лівого берега столиці в ніч на вівторок, 20 квітня.

Що саме сталося і чим закінчилося божевільне ралі - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Більше 15 патрулів з боку Троєщини по Перова і Курнатовського", - розповів кореспондент РБК-Україна з місця події.

Інцидент стався після півночі, 20 квітня.

Відео нічних перегонів у Києві (РБК-Україна)

Пізніше з'ясувалося, що план "Перехоплення" був пов'язаний з повідомленням про викрадення людини.

"Викрадення людини. План перехоплення по Київській області та Києву. "Шкода" універсал сірого кольору, село Лісники, прямує у місто Київ. Задіяно більше десяти екіпажів Патрульної Поліції Києва та області. Виявлення, гонитва і згодом затримання в Дніпровському районі", - повідомили в Facebook "Громадська організація Автопатруль Майдан".

Викрадення людини План перехоплення по Київській обл. та Києва Шкода універсал сірого кольору, село Лісники, прямує в м. Київ. #КА8645СО задіяно більше десяти екіпажів Патрульної Поліції Києва та області. Виявлення,гонитва та згодом затримання на Дніпровському районі. Пасажира TAXI #bolt забрала швидка. Людину яку начебто викрали при затриманні не було виявлено #київ #київ #kiev #kyiv #україна #dtpkiev #киевукраина #поліція #патрульнаполіція #поліціяукраїни #новини #visualukraine #фото #сьогодні #хроніка #accident #today #автопатруль_майдан #безпека #ПорядокЦеТи #KyivPatrol #kyivoperativ #дтп #гонитва Posted by Громадська організація Автопатруль Майдан on Monday, April 19, 2021

Відео: Нічні перегони в Києві закінчилися ДТП (facebook.com/autopatrolmaidan)

Гонитва закінчилася тим, що переслідуване авто врізалося в таксі Bolt. У підсумку пасажира таксі забрала "швидка", а викраденої людини у "Шкоді" не виявили.