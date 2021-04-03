Легко і смачно: відомий телеведучий дав простий рецепт українського варіанту буріто

Свій покроковий рецепт для авторської рубрики "Смачний ранок" Григорій Герман представив у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Телеведучий пояснив, що його рецепт – адаптований до українських продуктів і знадобиться всього 30 хвилин для приготування буріто. Також можливі різні варіації – з різними смаками.

Буріто – коржик з начинкою по-мексиканськи. Це неймовірно смачне блюдо, до того ж як виявилося, готується дуже швидко і легко, а замінити незвичайні мексиканські інгредієнти – тортилью і кактус в начинці можна доступними для українців продуктами.

Склад:

Курячі стегна – 4 шт.

Апельсиновий сік – 250 мл

Паприка, мелений імбир і часник

Капуста пекінська – 1 шт.

Цибуля червоний – 1 шт.

Масло оливкове – 2 ст. л.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Коктейльні помідори – 2 шт.

Чилі – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Сир фета – 50 г

Кінза, сіль і перець

Григорій Герман розповів, як приготувати буріто з українських продуктів

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно замаринувати курячі стегна в мексиканському стилі. Для цього додати до м'яса паприку, сушений часник, імбир і сіль. Добре змастити спеціями курку. Залити апельсиновим соком і додати трохи рослинної олії. Відкласти на годину маринуватися. А після цього поставити курку в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 хвилин.

Для соусу гуакамоле треба дістати ложкою м'якоть авокадо, порізати його кубиками. Подрібнити помідори та половинку червоної цибулі, додати їх до авокадо і вичавити сік половини лайма. За допомогою виделки довести до стану пюре авокадо. Поперчити та посолити, додати подрібнену кінзу. Ретельно перемішати соус.

Другу половинку цибулі нарізати півкільцями, додати сіль, оцет і сік половини лайма. Залишити маринуватися.

Капусту нашаткувати, перець чилі очистити від насіння і нарізати тонкими смужками. Готову курку дістати з духовки. Зняти шкірку, а м'ясо обібрати та залишити в соусі.

Тонкий круглий лаваш викласти на дошку і розрізати від середини до одного краю. На одну умовну чверть лаваша викласти фету, на другу – гуакамоле, на третю – капусту з чилі, а на четверту – м'ясо. Загорнути частини по черзі. Прикрасити маринованою цибулею. Приємного апетиту!

Григорій Герман розповів, як приготувати буріто з українських продуктів