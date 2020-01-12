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Передається через їжу та іграшки: медики попередили про дитячу небезпечну хворобу

STYLERЖиття    12.01.2020 - 08:00
Передається через їжу та іграшки: медики попередили про дитячу небезпечну хворобу
Лікарі попередили про небезпеку скарлатини (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про дитячу хворобу скарлатину

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про небезпеку скарлатини, на яку часто хворіють діти. Це одна з найпоширеніших дитячих інфекцій, яка викликається ß-гемолітичным стрептококом групи А. У цього захворювання є симптоми: висипання на шкірі, ангіна, загальна інтоксикація. Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом, нею можна заразитися через іграшки і їжу.

Симптоми скарлатини:

  • підвищення температури тіла
  • головний біль
  • загальна слабкість
  • блювання
  • біль у горлі
  • сухість шкіри

Першим симптомом скарлатини є висипання на шкірі, воно з'являється на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передній і бічній поверхні шиї, бічній поверхні тулуба, животі

Спочатку на язику з'являється білий наліт, однак за 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває малиновий колір з набряклими сосочками. Скарлатина лікується антибіотиками.

Вакцини від скарлатини не існує, але якщо людина перехворіла один раз - у неї виробляється імунітет.

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Для того, щоб уникнути хвороби, побільше гуляйте на вулиці, провітрюйте кімнату, уникайте контактів з хворими людьми, мийте руки перед їжею і після прогулянок на вулиці.

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