Українцям заборонили виходити на вулицю: в яких областях будуть штрафувати

Комендантська година через коронавірус в Україні вводиться в семи областях України, і одному місті. Керівництво цих регіонів звернулося до українців з проханням не залишати дім, на Закарпатті вихід на вулицю офіційно заборонений, а в Чернівецькій області повністю закривають продуктові магазини, а АЗС будуть обслуговувати тільки машини екстреної допомоги. Що відомо про суворі обмеження, коли вони будуть діяти - в матеріалі Styler.

Де вводять суворі обмеження

Обмеження на пересування будуть введені в таких областях:

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Львівська,

Волинська,

Чернівецька,

Київська,

Олешки (Херсонська область).

Коли будуть діяти обмеження

Заборона залишати дім вводиться з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня. В цей час українцям керівники ряду областей рекомендують, а деякі голови ОДА забороняють виходити на вулицю і погрожують штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Закарпатська область

В. о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко на своїй сторінці в Facebook звернувся до жителів регіону з наполегливим проханням залишатися вдома і погрожував закарпатцям штрафами.

За словами Гетманенко, тільки посилені карантинні заходи допоможуть стримати поширення пандемії коронавіруса в країні. Інакше карантин буде діяти до вересня. Голова ОДА закликав відмовитися від традиційного святкування Великодня.

"Ми посилюємо контроль! У ці дні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Службу будуть нести працівники правоохоронних органів Нацполіції і Нацгвардії. Штрафів у 17 тисяч гривень - порушникам карантину - уникнути не вдасться", - заявив він.

Чернівецька область

В Чернівецькій області повністю закриють продуктові магазини і АЗС на вихідні. Заправки будуть обслуговувати тільки спецтранспорт (швидкі, поліцейські авто, пожежні машини). Про це заявив голова ОДА Сергій Осачук.

Жителів області попросили не залишати дім з суботи до понеділка, а всім необхідним запастися заздалегідь.

Волинська область

Обмеження на цей же час вводиться і в Волинській області. Керівництво регіону порадило жителям завчасно запастися продуктами і не залишати дім з 13:00 суботи до 06:00 понеділка.

"Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, щоб унеможливити швидке і масове поширення захворювання на коронавірусну інфекцію. Якщо населення буде продовжувати дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - заявив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська області

Про надзвичайні заходи в областях заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook. Обмеження будуть діяти на вихідних. Крім того, чиновник сказав, що карантин в Україні може бути продовжено до початку травня. Таке питання було обговорено в ході наради з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем

"Коли цей початок, яке це число, не було уточнено. Також були проінформовані, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні", - додав мер.

Київська область

У Київській області обмеження на пересування людей і перебування їх у громадських місцях буде діяти з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня, а також з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня. Про це повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Обмежувальні заходи будуть поширюватися на пересування людей і перебування їх в громадських місцях (у тому числі в парках, скверах, лісопаркових зонах). Відвідування культових споруд і заходів буде обмежено, доступ до місць поховань буде дозволено "не більше, як по дві особи і в захисних масках".

Олешки (Херсонська область)

В цей час відомо про 6 підтверджених випадків коронавіруса в Олешках, тому районний центр буде повністю закритий на вихідні.

"Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня", - повідомив глава міста Дмитро Воронов.

В'їхати в місто буде неможливо (тільки для спецтранспорту), виїзд теж буде частковим.

Що таке комендантська година

Це заборона мешканцям певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. Як правило, така норма встановлюється під час оголошення війни або надзвичайного стану, і заборона стосується вечірнього і нічного часу, вводиться пропускний режим.

Згідно з законами України, ввести комендантську годину можна тільки під час дії режиму надзвичайного стану. Без введення режиму НС, обмеження на пересування можуть носити лише рекомендаційний характер.

Тим не менш, Антон Геращенко, заступник міністра МВС, заявив, що рішення про введення комендантської години можуть затверджувати місцеві комісії з надзвичайних ситуацій.

Раніше ми писали, які маски не можна носити після посилення карантинних заходів в Україні з 6 квітня.