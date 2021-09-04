Українцям заднім числом нарахували величезні суми за тепло: названо причину

Кияни отримали рахунки за опалення в літній період заднім числом, тому їм прийшли платіжки з боргами за два минулі опалювальні сезони.

У "Київтеплоенерго" розповіли, що були перерозподілені суми за спожите тепло.

Киянка Олена одна серед тих, хто отримав несподівані платежі.

"Перерахунок так званий. У травні 4000 грн зверху і в червні 1200 грн. Ось такі суми мені прийшли влітку. Це прийшло не тільки мені, всім. 1000, 900, 700 – але буквально всім. І навіть тим, у кого є лічильники", – розповідає киянка.

Зокрема, перерахунок провели майже в 1, 5 тис. будинків, де одна частина квартир оснащена лічильниками на тепло, а інша – ні. Важливо, що перерахувати плату за опалення вирішили в місцях загального користування, а саме сходових майданчиках, підвалах і горищах.

Чому почали надходити платіжки

"Київтеплоенерго" переглянули суми, тому що в червні змінилася методика розрахунків. Вона передбачає вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.

Важливо, що використовувана схема передбачала, що витрати на місця загального користування складають 10% від показника будинкового лічильника, якщо в будинку більш ніж шість поверхів. Ці 10% розподіляли між усіма квартирами згідно з опалювальною площею.

Такий підхід до розрахунку витрат на МЗК стимулював споживачів оснащувати квартири лічильників в тих будинках, де є така можливість. Адже вони значно економили. І в "Київтеплоенерго" повернулися до попередньої методики обчислень, де передбачено вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.