Українцям затримують субсидії: у чому справжня причина

В Україні цього місяця затримується виплата людям житлових субсидій. Українці не можуть отримати гроші й заплатити за комунальні послуги.

В прес-службі Міністерства соціальної політики розповіли, в чому причина затримок.

Грошові виплати затримуються, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій, зазначили у відомстві.

Основну проблему у відомстві вбачають у порушенні вимог оформлення субсидій у низці міст, що суттєво сповільнило процес нарахування коштів.

Мінсоцполітики написало звернення до Асоціації міст з проханням скоординувати роботу міст і прискорити процес нарахування субсидій.

"В окремих містах органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог Порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – сказано в повідомленні.

Коли люди повинні були отримати субсидії

Відзначимо, що деякі не отримали субсидії за травень і червень. Вони пізніше отримають гроші за два місяці.

Зазначається, що вже до кінця цього тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Кому доведеться переоформити документи