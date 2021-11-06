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Українцям вдвічі знизили ціну на газ: кому саме пощастило

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Субота 06 листопада 2021 14:48
Українцям вдвічі знизили ціну на газ: кому саме пощастило Колаж РБК-Україна: тарифи на газ знизили для певної категорії в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні знизили ціну на природний газ у два рази для певної категорії споживачів. Йдеться про громадян, які залишилися без постачальника "блакитного палива", тобто користуються послугами Постачальника останньої надії (ПОН).

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передали в прес-службі Кабміну.

Таке рішення про зниження тарифу було прийнято урядом.

Тепер для клієнтів ПОН ціна газу стала складати 7,96 гривні за кубометр.

Як зазначив чиновник під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, це майже 600 тисяч домогосподарств.

Шмигаль наголосив, що такий тариф для тих, хто залишився без постачальника газу діятиме протягом жовтня і листопада поточного року. За цей період громадяни повинні вибрати постійного постачальника, щоб ціна на "блакитне паливо" залишилася для них незмінною протягом наступних місяців.

Зараз функції Постачальника останньої надії виконує НАК "Нафтогаз України".

"Уряд та "Нафтогаз" ухвалили рішення, що ціна для клієнтів ПОН у жовтні та листопаді буде 7,96 грн за кубометр. Це у два рази нижче, ніж було. Тепер у 600 тисяч українців, які є клієнтами ПОН, є час спокійно та без черг прийти й обрати постійного постачальника, аби ціна для них залишалася незмінною протягом усього опалювального сезону", - наголосив прем'єр.

Він також додав, що завдяки річним контрактам ціна на газ для українців залишатиметься незмінною протягом усього опалювального сезону.

Нагадаємо, що в Україні переходять на європейські стандарти обліку газу, і громадяни тепер платитимуть за новими правилами.

Як повідомлялося, раніше прем'єр Дені Шмигаль зізнався, що уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні.

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