Українцям збільшили виплати на дітей: скільки можна отримати і кому

Під час війни уряд переглянув деякі фінансові виплати і призначив додаткову грошову допомогу певним категоріям населення. Деякі діти тепер можуть розраховувати на великі виплати.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Збільшено розмір матеріальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.
Допомогу призначать за певних умов
Який буде розмір допомоги
Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей до 6 років становитиме 2 100 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2 618 грн.
У Мінсоцполітики зазначили, що з 1 січня 2022 року буде перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплата якої була проведена в січні-травні 2022 року, з урахуванням виплачених сум цієї допомоги.
ЮНІСЕФ запровадили програму грошової допомоги дітям, які постраждали від військових дій. Дітям з фінансовими проблемами повинні нарахувати гроші. Зокрема це стосується сімей, що належать до наступних категорій:
Кожному члену сім'ї виплатять по 2220 грн. Але виплати будуть проводитися не більше ніж для п'яти осіб.
Фахівці ЮНІСЕФ та партнери розглянуть кожну заявку та перевірять достовірність інформації та відповідність усім критеріям. Учасникам програми надійде СМС про прийняте рішення.
Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті.
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