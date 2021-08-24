Українка втратила 180 тисяч намагаючись повернути гроші за ліки: як працює схема

У місті Тернополі аферисти виманили у жінки 180 тис. грн. Місцева мешканка в Інтернеті купувала ліки і їй запропонували повернути кошти за неякісні медичні препарати.

Так, до місцевої мешканки зателефонував шахрай та представився співробітником Департаменту соціального захисту. Він розповів, що медичні препарати, які купувала жінка є неефективними та запропонував їй повернути втрачені кошти.

Зокрема, для цього жінка повинна була сплатити за оформлення різних документів, нібито пеню та судовий збір. Як наслідок, жінка втратила ще 180 тис. грн. Після переказу коштів аферист зник. Потім потерпіла звернулась у поліцію.

Правоохоронці відкрили провадження. Наразі триває слідство.

"Не довіряйте невідомим, які телефонують до вас та пропонують допомогу, чи послуги за які слід платити: виграш авто, повернення грошей за неякісний товар, бонусні кошти на мобільний зв’язок, продовження дії мобільного номера чи банківської картки", - йдеться у повідомленні.

Як не втрапити у пастку шахраїв

Ніколи не можна залишати свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Тому що є поширеним шахрайство, яке полягає у створенні сайтів-двійників. Сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня: має ту ж кольорову гаму, містить приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри.

Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику, ви потрапляєте у пастку шахраїв. Необхідні вам товари чи послуги ви не зможете отримати, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. Тому перед введенням своїх даних переконайтеся, що ви точно перебуваєте на офіційному сайті.

Також поширеним видом інтернет-шахрайства є функціонування несправжніх інтернет-магазинів. Такі магазини можуть пропонувати товари, яких у них немає в наявності або вони у неналежному стані. Остерігайтесь продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для купівель в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики.

Якщо ж у вас є необхідність скористатися послугами невідомого вам інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладеним платежем – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.