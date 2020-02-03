Українцям стали відмовляти у в'їзді в Європу: яка країна "розгортає" людей

Польща стала все частіше "розгортати" українців у в'їзді в країну. За 2019 рік кількість відмов громадянам нашої країни збільшилася до 58,5 тисяч, в 2018 році не дозволили перетнути кордон 48 тисячам людей. Про це інформує аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Основною причиною заборони в'їзду в країну польські прикордонники називають відсутність в українців готівкових коштів, а банківська карта як доказ платоспроможності в такому питанні не може допомогти.

До речі, в 2018 році службовці перевіряли не тільки документи, що посвідчують особу, але і запитували про мету візиту. Часто це питання ставало останнім.

За даними Європейського агентства кордонів і берегової охорони Frontex, Україна займає перше місце за кількістю відмов у в'їзді до країн ЄС та Шенгену.

В 2018 році, за інформацією Frontex, кількість відмов через нестачу документів чи грошей зросла аж на 55% – 57 тисячі 593 відмови, що на 20 тисяч більше, ніж у 2017 році. Більшість відмов, приблизно 53 тисяч, видали на наземному польському кордоні.

Юристи рекомендують подавати письмову скаргу, якщо причина відмови була надуманою. В ній окрім особистих даних потрібно детально описати, що сталося, і вказати, як звуть прикордонника, який поставив відмову.