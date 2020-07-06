Українцям не радять відпочинок в Одесі: треба дивитися, де менше людей

В Україні літо в самому розпалі, настав самий жаркий місяць сезону і все більше наших співгромадян думають, куди ж поїхати відпочити. Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів рекомендує придивитися до курортів, на яких не так багато людей і не радить їхати в Одесу. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поїздки Україною – це і гірський і морський, і пляжний туризм теж. Нещодавно у мене була робоча поїздка в Херсонську область. Там є велика кількість цікавих місць не тільки біля узбережжя. Це Асканія-Нова, Рожеве озеро, це Херсонські плавні", - розповіла Мар'яна.

За словами голови Держтуризму, краще не планувати поїздки на галасливі морські курорти через велику кількість людей там.

"Я б радила замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Треба дивитися, де менше людей. Це може бути відпочинок на річках, озерах, водосховищах, у горах. Тут знадобиться рада подорожувати по маловідомим, але не менш цікавим, ніж місця масового туризму, куточкам країни", - розповіла експерт.

За словами Олеськів, не варто забувати, що вірус нікуди не подівся.

"Перш за все, треба пам'ятати, що вірус нікуди не подівся. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску в приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей", - резюмувала Олеськів.

Як ми раніше писали, для бажаючих подорожувати створили інтерактивну карту з правилами в'їзду в різні країни світу.