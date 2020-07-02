Голова Держтуризму Мар’яна Олеськів: Галузь відновиться лише через п'ять років

Мар'яна Олеськів очолює агентство з квітня 2020 року (фото: прес-служба)

Через карантин та пандемію COVID-19 туризм опинився серед галузей, які постраждали найбільше. Країни вкрай повільно відкривають кордони, туристичні компанії не поспішають відновлювати продажі турів на літо цього року. Туристи ж очікують на новини, куди їм дозволено їхати та де можна відпочити без самоізоляції та необхідності проходити тестування на коронавірус.

Невизначеність ситуації щодо виїзду за кордон цього літа спонукає українців звертати увагу на місця для відпочинку в Україні, вважає Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства з розвитку туризму, створеного у розпал карантину на початку квітня.

Про нові реалії подорожей Україною під час карантину та про те, де найбільш оптимально відпочивати влітку 2020 року, Олеськів розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

– Які основні зміни очікують туристів в Україні цього літа через карантинні обмеження?

– Сьогодні український туризм не є надто залежним від в'їзних потоків, якщо порівнювати його зі світовим. В Україні поза контекстом пандемії коронавірусу іноземці складають всього 11% від загальної кількості туристів. Але при цьому надходження від в'їзного туризму становлять 30% від усіх надходжень в галузі.

Тому ми розуміємо, що це дорожчий сегмент подорожей. До нього входять здебільшого корпоративні подорожі, бізнес-поїздки. Щодо місць поїздок, то це переважно тури у великі міста, такі як Київ, Львів та Одеса. Цей вид туризму цього року через пандемію постраждає найбільше.

Що стосується відпочинкового туризму та поїздок різними регіонами України, то серед іноземних туристів це переважно одиничні випадки. Тому якщо цього літа не буде суттєвого зростання рівня захворюваності, люди будуть дотримуватися карантинних обмежень, не будуть забувати, що карантин не скасовано, а лише введені певні його послаблення, то туризм в Україні має шанс швидко відновитися.

Саме для того, щоб розвивати внутрішній туризм, за ініціативи президента України ми започаткували промокампанію #МандруйУкраїною, в якій зі згадуванням цього хештегу в соцмережах українці діляться своїми враженнями про туристичні місця всередині держави, розповідають про локації, які їх надихають. Якщо на початку кампанії в Instagram було 14 тисяч таких хештегів, то буквально за тиждень їх стало 24 тисячі, й постійно з’являються нові. Цю ідею підхоплюють і представники бізнесу, і влади.

– Ви все ж розраховуєте, що цього літа українці будуть подорожувати Україною доволі активно, попри карантин?

– Так, ми на це сподіваємося. Поїздки Україною – це і гірський, і морський, і пляжний туризм також. Нещодавно у мене була робоча поїздка на Херсонщину. Там є велика кількість цікавих місць не тільки біля узбережжя. Це Асканія-Нова, Рожеве озеро, це Херсонські плавні.

Я також нещодавно повернулася із Полтавської області. Так склалося, що була там вперше, хоча об'їхала майже всю Україну. На Полтавщині просто неймовірно багато місць, де треба побувати! Гадаю, треба зняти окремий промо ролик про туризм цього регіону.

Фото: Рожеве озеро в Хересонській області - одна з альтернатив зарубіжним курортам (pixabay.com)

І також впевнена, що Полтавщина стане справжнім відкриттям для багатьох, хто раніше не розглядав її для поїздок до карантину. До того ж туди можна зручно доїхати з Києва чи з Харкова.

– Які головні обмеження для туристів під час подорожей Україною є зараз, і які будуть далі протягом літа?

– Головні вимоги залишаються такими ж, як і впродовж усіх карантинних обмежень. Перш за все, треба пам’ятати, що вірус нікуди не подівся. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску у приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей.

Я б радила замість пляжів Одеси придивитись до місць відпочинку поза містом. Треба дивитись, де є менше людей. Це може бути відпочинок на ріках, озерах, водосховищах, у горах. Тут у пригоді стане порада мандрувати маловідомими, але не менш цікавими, ніж місця масового туризму, куточками країни.

– З якими основними незручностями стикаються туристи на місцях? У готелях, музеях, при бронюванні турів? Чого варто уникати?

– Якщо людина замовила тур або сама приїхала у готель, до нього вона може не потрапити, якщо має підвищену температуру та інші симптоми хвороби. Також раджу перевіряти сайти місцевих музеїв, читати їхні вимоги. Я була днями в музеї у Полтаві, і там є вимоги за кількістю людей на певну площу. Нас було троє, і працівник музею попросив, щоб зайшло двоє. Проте інших суворих обмежень немає.

– Як змінилася логістика поїздок України у зв’язку з карантином цього літа? Які напрямки через обмежену роботу транспорту краще не обирати? Куди добратися, навпаки, стало простіше?

– Це залежить від регіону. Зараз все ще складно дістатися на західну Україну у зв’язку з обмеженнями через високий рівень захворювання на COVID-19 в кількох областях. І тут в кожному конкретному випадку треба дізнаватися деталі рішень місцевої влади.

З іншого боку, ми бачимо, що переміщення в різні регіони розвивається, працюють всі види транспорту від автобусних перевезень до залізничного та авіасполучення. З 1 липня буде вперше запущено авіарейси зі Львова до Херсона. (26 червня авіасполучення між Києвом і Херсоном відновила компанія SkyUp, також за цим напрямком почала виконувати рейси і МАУ - ред.). Це чудова новина, бо раніше в Херсон з Києва треба було їхати дуже довго – майже добу.

Станом на зараз регулярні внутрішні авіарейси також курсують із Києва до Одеси, до Херсона, до Львова. Можна констатувати, що внутрішнє авіасполучення влітку цього року активно відновлюється.

Фото: Пляжі Одеси влітку цього року заповнені туристами (РБК-Україна)

При цьому вартість перельотів цілком доступна. Наприклад, можна знайти квиток в один бік без багажу від 500 грн. Це дешевше, ніж часом коштує квиток в купе. До того ж це значно спрощує логістику і скорочує час переміщення. Завдяки відновленню внутрішнього авіасполучення та відкриттю нових напрямків відпочинок стає все більш доступним.

– Чи суттєво ростуть ціни на літній відпочинок в Україні у зв’язку з тим, що країни доволі повільно відкривають кордони для туристів?

– Я чула, що зросли ціни на найбільш популярні напрямки. Це в першу чергу відпочинок на морі, на відомих курортах на Одещині й у самій Одесі, у Херсонській області. Проте, відвідавши ці місця, не спостерігаю тенденції різкого росту цін. Як туристи, так і власники туркомпаній та готелі, більше перебувають в очікуванні того, як буде розвиватися ситуація із пандемією COVID-19. Багато хто бронює номери заздалегідь.

Ціни на одноденні та дводенні тури регіонами України переважно теж не ростуть. Ми говоримо про це з бізнесом. Більшість компаній на ринку розуміють, що підвищення цін, а тим більше різке, не зіграє для них "в плюс" у довгостроковій перспективі.

Ще на початку карантину ми мали розмову у Zoom із туркомпаніями: обговорювали, як шукати вихід із цієї кризової ситуації, як працювати. Ми акцентували на тому, що штучно підвищувати ціни на туризм всередині країни не варто. Ціни не мають відлякувати клієнтів, і тоді можна забезпечити стабільний постійний розвиток галузі.

– Чи готова Україна приймати іноземних туристів? Які головні правила в'їзду є для тих, хто приїздить в країну зараз?

– Так, Україна зараз готується приймати іноземних туристів. Міністерство охорони здоров'я розділило країни на дві умовні категорії, позначивши їх зеленим та червоним кольором.

Туристи, які прилітають із країн з "зеленого" списку, не потребують обсервації чи самоізоляції. Їм потрібно мати лише страховий поліс, який покриває COVID-19 та обсервацію на час перебування в Україні. Тобто, якщо іноземець захворіє в Україні, важливо, аби він отримав тут необхідну медичну допомогу. Ті, хто прибуває із "червоної" зони, повинні пройти обсервацію або самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома" на телефон.

Фото: Подорожі по Україні стають все популярнішими в умовах закритих кордонів (facebook.com/DARTUkraine)

Днями Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припинити режим самоізоляції або обсервації іноземцям, які в’їхали на територію України, якщо вони матимуть негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, але зроблений вже після перетину державного кордону.

Громадська спілка Visit Ukraine за підтримки нашого відомства розробляє сайт VisitUkraine.today, де буде зібрана вся інформація, потрібна туристу під час в'їзду в країну. Сайт буде англійською та українською мовами. Там буде оновлюватись інформація щодо змін у списку "зеленої" та "червоної" зони, щодо придбання страхового полісу онлайн, а також правила роботи готелів, ресторанів, музеїв тощо.

Україна не вимагає проведення тестів COVID-19 для іноземців. Ми розуміємо, що навіть коли тест було зроблено за 48 годин до перетину кордону, людина потенційно могла заразитися протягом цього часу. Тому Україна вирішила розділити країни умовно на "червоні" й "зелені".

В контексті виїзду наших громадян в інші країни Міністерство закордонних справ створило інтерактивну карту з інформацією про правила перетину кордонів. Завдання ж Державного агентства з розвитку туризму – сприяти розвитку туризму всередині країни.

– Якщо припустити, що значного росту захворюваності в найближчі місяці не буде, коли ви очікуєте відновлення потоку туристів на тому рівні, що був до пандемії?

– Фахівці галузі кажуть, що через пандемію туризм відновиться до попередніх об’ємів лише через п'ять років. Поки не винайдено вакцини, прогнозувати щось дуже важко, адже нічого подібного у світі ще не було. Хтось порівнює пандемію COVID-19 з епідемією SARS, але вона не мала таких величезних масштабів і була дуже локальною.

А коронавірус за масштабами негативного впливу на різні галузі близький до світової фінансової кризи 2008 року, тому тут все значно складніше. Тоді світовий туризм відновлювався до попередніх об’ємів близько п’яти років.

В Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, бо у нас, на жаль, відсутня туристична статистика. Це одне із наших завдань – почати збирати дані галузі, що дало б нам можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість пустих місць в готелях, тощо.

Фото: Українські авіакомпанії поступово відновлюють рейси всередині країни (facebook.com/airportkiev)

На жаль, дані по туристах, які проживають в країні, Україна не збирає. Ця система називається туристичний сателітний рахунок – на нього стікаються дані від туристичних засобів розміщення, від податкової, тощо. Дані аналізуються, і врешті ми отримуємо статистику за кількістю ліжконочей, які туристи провели в Україні – в цілому в країні, по регіонах, по конкретних населених пунктах. Сюди входять і дані по робочих місцях на підприємствах, що займаються туризмом, витрати туристів на місцях. За допомогою цих даних весь світ рахує економічний ефект від туризму.

Ми плануємо почати збирати таку статистику на початку 2021 року, але системно об'єднати її вдасться пізніше.

– Є новина про те, що ЄБРР разом із ЄС розробили рекомендації для туристичної галузі в Україні, які допомагатимуть відновлюватись після пандемії. В чому полягає ця допомога?

– Я брала участь у презентації цього документу і восени, і зараз. Під кінець 2019 року його було оприлюднено, але невдовзі почалася пандемія коронавірусу. Зараз в ЄБРР вирішили внести корективи у цю дорожню карту, залучили більше владних структур, щоб активніше розвивати регіональний туризм.

В цьому документі запропоновано сім перших кроків для подолання кризи в туристичній галузі України. Зокрема, там є чіткі інструкції для сфери гостинності, пропозиції до президента та Кабінету міністрів щодо офіційних заходів, інструкції для туристичного сектору щодо інформаційної інфраструктури, підтримка транспорту за допомогою субсидіювання, правове забезпечення та збір даних про туристичних провайдерів.