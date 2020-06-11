Українцям знизять тарифи на комунальні послуги: коли чекати

Українців у новому опалювальному сезоні чекає приємний сюрприз від уряду. Люди будуть менше платити за опалення, через те, що ринкова ціна за газ знизилася. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24".

За словами глави Кабміну, в новій програмі співробітництва України з Міжнародним валютним фондом не прописані жорсткі вимоги щодо підвищення комунальних тарифів в Україні.

"Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні. До речі, виважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", -заявив Шмигаль.

За словами Шмигаля, ринкова ціна газу не повинна значно підвищуватися.

"В тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ? Тут виникає питання про те, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення в тому числі і в тарифі на опалення ", - підкреслив Шмигаль.

Як ми раніше писали, Міністерство розвитку громад і територій України назвало умови для зменшення тарифів на теплопостачання і гарячу воду наступного опалювального сезону. Все буде залежати від ціни природного газу.