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Українцям роздадуть по 6500 гривень: кому саме і як отримати гроші

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Четвер 05 травня 2022 18:05
Українцям роздадуть по 6500 гривень: кому саме і як отримати гроші Фото: Українцям роздадуть по 6500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні працюють програми для підтримки вимушених переселенців. Одна з таких програм - виплати для роботодавців, які офіційно працевлаштують людину зі статусом ВПО. Такі роботодавці отримуватимуть від держави 6500 гривень.

Хто саме зможе отримати допомогу від держави і як її оформити – розповіли в "Мінцифра".

"Тепер роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, отримають 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Компенсацію можна отримати за перший і другий місяць роботи вимушеного переселенця", - сказано в повідомленні.

Хто і коли зможе отримати компенсацію

Компенсацію за вимушено переміщених працівників зможуть отримати практично всі організації, крім:

  • Бюджетний
  • Фондів загальнообов'язкового державного страхування

Подати заявку на компенсацію витрат роботодавець має право тільки через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Обов'язкові умови:

Роботодавці, які працевлаштували ВПО після 24.02.22 - за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого

Роботодавці, які виплачують внутрішньо переміщеним особам зарплату не менше мінімальної (6500 гривень)

Роботодавці, які виплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Роботодавці, які подали податкову звітність за 4 квартал 2021 року або за 2021 рік

Як отримати компенсацію

1. Заповнити заявку на порталі Дія

2. Підписати електронним підписом і після цього заяву буде надіслано до Державного центру зайнятості

3. Очікувати виплату

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати допомогу на комуналку тим, хто прихистив переселенців.

А також розповідали про те, що вимушеним переселенцям видаватимуть фінансову та продуктову допомогу.

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