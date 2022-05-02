Фінансова та продуктова допомога для переселенців: куди звертатися і хто може отримати

Для українців, які змушені були покинути свої будинки через війну, запустили ще дві програми з надання допомоги. Одна - від Норвезької ради у справах біженців, друга - від Червоного Хреста України.

Хто може отримати таку допомогу і куди за нею звертатися – читайте нижче.

Матеріальна допомога від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочав реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. грошова допомога буде спрямована на задоволення базових потреб протягом трьох місяців.

Зареєструватися зможуть всі внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування, а також ті, хто проживає в районах, які постраждали від бойових дій.

Допомога буде надана найбільш вразливим категоріям серед зареєстрованого населення, яке може претендувати на таку допомогу.

Щоб зареєструватися, потрібно завантажити або скористатися месенджером WhatsApp на своєму смартфоні. Додати номер 0 800 609 844. А потім відправити на нього повідомлення з текстом "NRC".

Після цього в діалоговому вікні з'явиться повідомлення з інструкціями, яких потрібно дотримуватися для успішної реєстрації.

Якщо виникнуть труднощі під час реєстрації або додаткові питання з приводу умов і процесу реєстрації, зверніться до фахівців за номером гарячої лінії: 0 800 302 007

Або за електронною адресою: [email protected]

Продуктова допомога українцям від Червоного Хреста

Вимушені переселенці можуть отримати продуктову допомогу від Червоного Хреста Україна. Як розповіла голова Київської міської організації Тетяна Гоєнко, жителі Києва можуть отримати спеціальні ваучери на харчові продукти. Їх можна отоварити в мережі "Сільпо" по всій території України.

Хто має право на такі ваучери

Люди з інвалідністю I групи (паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, довідка про призначення групи інвалідності)

Сім'ї, де є дитина з інвалідністю до 18 років (паспорт, довідка ВПО, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження, довідка про призначення групи інвалідності)

Сім'ї, в яких троє і більше дітей до 16 років (паспорт, довідки ВПО, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей)

Сім'ї, де на вихованні та утриманні є діти-сироти до 16 років (паспорт, довідка ВПО, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про опікунство)

Таким сім'ям покладена допомога в розмірі 9 сертифікатів (4500 гривень).

Люди з інвалідністю I групи отримають 3 сертифікати по 500 гривень (1500 гривень).

Якщо людина набере продуктів на суму в 510 гривень, то його попросять додати 10 гривень до ваучера на 500 гривень. Якщо ж на 480 гривень - то здачі 20 гривень не дадуть.

Де можна отримати ваучер

На правому березі Києва (Шевченківський, Печерський, Подільський, Голосіївський, Оболонський, Солом'янський, Святошинський райони) – щосереди та п'ятниці по вулиці Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub), поруч метро Театральна.

На Лівому березі Києва: вулиця Миропільська, 19, поруч з метро Чернігівська – щовівторка.

Час видачі: з 10: 00 до 16: 00, в порядку живої черги. Контактний телефон: 0 800 332 656