Українцям розблокують супутникові канали: що і коли будемо дивитися

Супутникові канали в Україні будуть розблоковані, після того як їх закодували в кінці січня. З такою ініціативою виступив Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого.

За інформацією Офісу президента, до 16 березня 2020 в Україні через супутник запустять некодовані міжнародні версії загальнонаціональних телеканалів.

А оператори супутникового телебачення Xtra TV і Viasat повинні будуть розробити соцпакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Крім того, до 4 березня планується розширити покриття цифровим телебаченням території України, щоб українські канали стали більш доступними.

Всього в вільному доступі з'явиться близько 20 українських телеканалів.

Зеленський також підкреслив, що міжнародна версія українських телеканалів має бути виваженою і містити пріоритетний контент.

Нагадаємо, в Україні з 28 січня були закодовані 24 українських канала, які раніше були у вільному доступі. Медіагрупи 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце), Inter Media Group (Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм) Медіа група "Україна" (ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ) перейшли на платне мовлення.