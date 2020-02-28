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В Україні розблокують супутникові канали

Новини » Політика     28.02.2020 - 17:42
В Україні розблокують супутникові канали
Фото: Володимир Зеленський на зустрічі з медіагрупою (president.gov.ua)

Зеленський вимагає запустити безкоштовні міжнародні версії телеканалів

Основні українські телеканали найближчим часом розблокують супутниковий сигнал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Офісу президента за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з керівниками медіагруп.

Повідомляється, що з представниками медіагруп домовилися до 16 березня 2020 забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій загальнонаціональних телеканалів.

"Ми дуже хочемо, щоб це дійсно була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була зважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом", - підкреслив Зеленський.

Крім того, оператори супутникового мовлення повинні розробити соціальні пакети з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств. Таким чином, українці отримають доступну можливість переглядати закодовані телеканали.

Нагадаємо, з 1 лютого закодували супутниковий сигнал ряду загальнонаціональних телеканалів. Зокрема, були закодовані "Інтер", 1+1, СТБ, ICTV, "Новий канал" і ряд інших.

Відзначимо, раніше також повідомлялося, що запуск каналу для окупованих територій перенесли на березень.

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