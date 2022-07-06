Українцям розповіли, як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки
Трапляються випадки, коли люди втрачають номерні знаки своєї машини або ж їх пошкоджено/викрадено. У таких випадках їх можна відновити у сервісних центрах МВС.
Які документи знадобляться, повідомили на порталі МВС.
Зокрема, через війну та під час евакуації багато автомобілів були пошкоджені чи втратили номерні знаки.
Які документи потрібно мати, щоб відновити номерні знаки:
Посвідчення особи:
- паспорт громадянина України, ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідки на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Ідентифікаційний код власника транспортного засобу;
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Також якщо номери вкрали, потрібно надати довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції. Але якщо номера загубились, тоді необхідне письмове пояснення обставин, під час яких власник їх втрати або пошкодив.
Окрім того, якщо власником авто є юридична особа, тоді ще варто надати акт службового розслідування.
Перш ніж отримати нові номерні знаки, треба надати транспортний засіб для експертного огляду.
Тоді у базу вносять оновлену інформацію, тобто перереєстровують авто та видають нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Зазначимо, що старі пошкоджені вважаються недійсними і їх доведеться здати до сервісного центру ВМС.
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