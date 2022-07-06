Українцям розповіли, як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки

Трапляються випадки, коли люди втрачають номерні знаки своєї машини або ж їх пошкоджено/викрадено. У таких випадках їх можна відновити у сервісних центрах МВС.

Які документи знадобляться, повідомили на порталі МВС .

Зокрема, через війну та під час евакуації багато автомобілів були пошкоджені чи втратили номерні знаки.

Які документи потрібно мати, щоб відновити номерні знаки:

Посвідчення особи:

паспорт громадянина України, ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також якщо номери вкрали, потрібно надати довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції. Але якщо номера загубились, тоді необхідне письмове пояснення обставин, під час яких власник їх втрати або пошкодив.

Окрім того, якщо власником авто є юридична особа, тоді ще варто надати акт службового розслідування.

Перш ніж отримати нові номерні знаки, треба надати транспортний засіб для експертного огляду.

Тоді у базу вносять оновлену інформацію, тобто перереєстровують авто та видають нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Зазначимо, що старі пошкоджені вважаються недійсними і їх доведеться здати до сервісного центру ВМС.