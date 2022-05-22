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Зареєструвати авто відтепер можна ЦНАПі: уряд визначив умови

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Україна, Неділя 22 травня 2022 07:30
Зареєструвати авто відтепер можна ЦНАПі: уряд визначив умови Фото: Реєстрація авто стала можливою в ЦНАП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. У ЦНАП можна зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 17 травня 2022 р. № 391-р.

Згідно з документом, до послуг ЦПАП включені: реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Водночас ЦНАП реєструватимуть лише автомобілі, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС.

Відзначимо, раніше в ЦПАП можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів змінив Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Порядок доповнений пунктом, за яким вартість автомобіля не може бути нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

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Кабінет Міністрів України
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