Українцям розповіли, як розпізнати, що телефон чи комп'ютер зламали

Фахівці розповіли, як можна розпізнати, що комп'ютер або смартфон зламали чи на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.
Про це розповіли у Telegram-каналі Держспецзв'язку.
За словами фахівців, будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Однак, насторожити має будь-яка нетипова поведінка гаджета.
Як розпізнати, що гаджет зламали:
Потрібно користуватись надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз. Перелік відомих антивірусів, які викликають довіру в експертів, можна переглянути тут.
Також необхідно своєчасно встановлювати оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це надасть підвищення рівня безпеки та усуне виявлені недоліки системи.
До того ж варто завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS. Важливо видаляти підозрілі додатки та програми, а також ті, яких людина не встановлювала особисто.
Окрім того, не можна використовувати "зламані" версії платних програм, особливо - з російських торентів. Все тому, що вони містять віруси.
Важливо також відмовитись від російських програм і сервісів. Не можна завантажувати файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних.
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