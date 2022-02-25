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На рахунок для підтримки армії за добу зібрали 300 млн гривень, - НБУ

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 14:49
На рахунок для підтримки армії за добу зібрали 300 млн гривень, - НБУ Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, за одну добу надійшло 300 млн гривень (в еквіваленті) Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати українську армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні сили України", - сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк України звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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Національний банк України
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