Українцям розповіли, чи підуть діти до школи 1 вересня

Багатьох батьків хвилює питання, чи підуть діти до школи 1 вересня і чи не перейдуть вони на дистанційне навчання у зв'язку з пандемією коронавірусу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться, то діти підуть до школи, як зазвичай.

"Можливість дистанційної освіти ми передбачаємо і працюємо над цим. Нам потрібно, щоб при загостренні епідемії діти могли навчатися дистанційно. Але це тільки опція. Ніхто не скасовує і не збирається скасовувати класичний освітній процес", — сказав глава Кабміну на виступі у Верховній Раді.

Прем'єр уточнив, що заняття розпочнуться 1 вересня, але навчальний процес буде проходити лише за дотримання масочного режиму, дистанції і дезінфекції приміщень.

"При помірному розвитку епідемії навчальний процес розпочнеться за класикою, але з захистом дітей і вчителів. Три прості речі: масковий режим, дистанція, дезінфекція. Міносвіти працює над цим", — додав прем'єр.

Відзначимо, що останнім часом в мережі з'явилося багато інформації про те, що 1 вересня діти не підуть до школи, а будуть вчитися дистанційно. Багатьох батьків це схвилювало і вони навіть почали підписувати петицію про незгоду з методом дистанційного навчання.

Також в Раді повідомили, що Україна не готова до дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу. До цього українські навчальні заклади не готові технологічно.

Як ми раніше писали, навчальні заклади в Україні не будуть переводити на повністю дистанційне навчання.