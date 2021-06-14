Українцям розповіли про підвищення тарифів на газ: ціни дуже високі

За словами чиновниці, наразі Росія вдається до штучного стримування ринку.

"Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, які спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку - ніхто не знає", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що вже взимку може трапитися переривання транзиту газу через Україну, що буде для нас дуже відчутно.

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться", - додала вона.

Які тарифи на газ діють зараз

Нещодавно постачальники назвали базові річні ціни на газ, а також оприлюднили тарифи на червень 2021 для побутових споживачів.

Так, у червні населенню пропонують газ за ціною від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр.

Річні тарифи - в межах від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.