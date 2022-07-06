Як українцям отримати пенсію за кордоном: інструкція

Складніше буде тим, хто раніше отримував пенсію через "Укрпошту", а не на карту

Українці, які отримували пенсію вдома, але виїхали з країни, зможуть також отримувати її за кордоном.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як це зробити, якщо ви перебуваєте за кордоном.

Як отримати пенсійні виплати за кордоном: роз'яснення Верховної Ради

Майже півмільйона українських пенсіонерів через війну тимчасово переїхали в інші країни.

Виплата пенсій українцям здійснюється незалежно від місця їх реєстрації та перебування протягом воєнного стану, а також протягом місяця після його скасування без додаткових звернень людини та надання підтверджуючих документів, пишуть на сайті Верховної Ради України.

"Громадяни, які виїхали за кордон через війну, можуть отримувати свої пенсійні та соціальні виплати від держави Україна тільки в тому випадку, якщо до війни отримували ці виплати через установи банків. Тоді вони можуть вільно користуватися за кордоном банківськими картками українських банків і отримувати свої виплати", - йдеться у повідомленні.

Фото: Пенсії українцям платять незалежно від місця їх реєстрації та перебування протягом воєнного стану (Getty Images)

Для тих, хто для отримання пенсій користувався послугами "Укрпошти", механізм складніший. Тоді треба змінити спосіб отримання пенсії. Для цього не потрібно йти у відділення: відкрити рахунок можна в онлайн-режимі.

Наприклад, у ПриватБанку це можна зробити через офіційний сайт або мобільний додаток. При оформленні карти треба пройти відеоідентифікацію клієнта.

Крім відкриття банківського рахунку, пенсіонер повинен залишити заявку про зміну способу отримання пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно:

зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

у розділі "пенсіонерам" перейти до підрозділу "внесення змін до пенсійної справи", де необхідно вибрати вкладку "заява на зміну способу виплати пенсії";

заповнити всі обов'язкові поля і прикріпити скан-копії наступних документів: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банківської установи – при переході на банк.

Анкету-заяву треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і відправити до Пенсійного фонду. Результати зміни способу виплати будуть відображені в особистому кабінеті сайту електронних послуг Пенсійного фонду України у вкладці "Мої повідомлення".

Фото: Практично нічого не змінюється для тих, хто в Україні отримував пенсії на банківські картки (Getty Images)

Отримати електронний підпис можна в Приват24. Ознайомитися з інструкцією по створенню підпису можна за посиланням.

Додаткові запитання щодо отримання пенсії за кордоном можна поставити, зателефонувавши на гарячу лінію Пенсійного фонду України: 0 (800) 503753.

Також українці за кордоном зможуть отримати паспорт: де і коли саме.