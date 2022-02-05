Українцям розповіли, як отримати пенсію за напрацьований стаж в іншій країні

Якщо громадянин України хоче отримувати пенсію за закордонний стаж, тоді він повинен бути працевлаштований легально та належно сплачувати пенсійні внески в іншій державі.
Про це повідомляє На пенсії.
Так, щоб отримати пенсію за стаж, напрацьований в іншій країні, не треба звертатися до відомств двох країн. Зокрема, варто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України за місцем проживання.
Необхідно подати такі документи:
До того ж особи, які працювали за кордоном з 1 січня 2004 року, мають надати до ПФ документи про сплату соціальних чи страхових внесків.
Також на підставі цих документів спеціалісти заповнюють "формуляри зв'язку" та направляються до ПФУ. У разі позитивного розв'язання питання призначення частини пенсії проводиться виплата особі через банківську установу.
Окрім того, при призначенні пенсії за територіальним принципом стаж зараховується за трудовою книжкою або довідками.
Зазначимо, що територіальний принцип передбачає зарахування закордонного стажу як стажу, отриманого в Україні.
Раніше ми повідомляли, що названо категорію українців, яким вдвічі підвищать пенсію.
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