Українцям розповіли, як отримати фізичну карту з "ковідною тисячею"

В Україні можна отримати фізичну картку за програмою "єПідтримка" з тисячею гривень за вакцинацію від коронавірусу - деякі банки вже приступають до їх випуску. Як її можна оформити, пояснив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Про це експерт розповів в ефірі " Українського радіо ".

Зараз анонсували видачу фізичних карт з "ковідною тисячею" на цьому тижні Монобанк та Альфабанк. Нововведення дозволить витрачати ці гроші, не використовуючи смартфон.

Крім того, очікується, що до ініціативи приєднуються й інші банки, які беруть участь в держпрограмі "єПідтримка". На сьогодні тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 можна оформити в таких банках: А-банк, Альфабанк, Iziбанк, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк і Укргазбанк.

Як зазначив Дубас, випускати карту з "ковідною тисячею" можуть всі фінустанови, і ніякої технічної складності тут немає.

Важливо враховувати, що фізичну банківську карту можна отримати тільки після того, як ви перед цим замовили її онлайн-версію, звернув увагу експерт.

"Коли ми робимо запит на отримання коштів через додаток "Дія" - це вже запит на отримання коштів від держави онлайн", - розповів він.

Наразі Мінцифри та Мінекономіки тільки працюють над тим, щоб, наприклад, люди, які не можуть користуватися мобільним додатком "Дія", не мають смартфона або достатніх навичок користування платіжними картками, могли скористатися державною підтримкою в класичному форматі, додав Дубас.

"Основна проблематика програми - це максимально відійти від неконтрольованого витрачання коштів за вакцинацію, щоб вони були витрачені саме на цілі та категорії, які передбачила держава", - висловився він.

Наприклад, сьогодні мова йде про обмежене коло витрат, проте в цьому місяці буде запущена програма на покупку ліків людьми старше 60 років.

"Я думаю, в перспективі буде розроблений формат для людей, які не можуть користуватися електронними розрахунками", - висловив думку експерт.