Не на початку січня. Коли та як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки

Можливість використати тисячу за вакцинацію від коронавірусу на купівлю ліків з'явиться лише в другій половині січня. Пов'язано це з технічними нюансами, над вирішенням яких зараз ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу в Кабміні .

"З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки.... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо з банками", - сказав міністр.

Як пояснив Федоров, наразі уряд планує, що купівля ліків на "ковідну" тисячу буде доступною як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде допрацювати технічну частину.

"Банки готуються випускати картки, щоб людям похилого віку було легше використовувати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, щоб не було зловживань", - заявив він.

Хто може отримати "ковідну" тисячу

Отримати виплату від держави можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для отримання коштів потрібно обов'язково мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

Куди вже можна витратити "ковідну" тисячу

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити виплату, виглядає наступним чином: