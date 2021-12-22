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Не на початку січня. Коли та як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки

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Київ, Середа 22 грудня 2021 16:46
Не на початку січня. Коли та як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Можливість використати тисячу за вакцинацію від коронавірусу на купівлю ліків з'явиться лише в другій половині січня. Пов'язано це з технічними нюансами, над вирішенням яких зараз ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу в Кабміні.

"З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки.... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо з банками", - сказав міністр.

Як пояснив Федоров, наразі уряд планує, що купівля ліків на "ковідну" тисячу буде доступною як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде допрацювати технічну частину.

"Банки готуються випускати картки, щоб людям похилого віку було легше використовувати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, щоб не було зловживань", - заявив він.

Хто може отримати "ковідну" тисячу

Отримати виплату від держави можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для отримання коштів потрібно обов'язково мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

Куди вже можна витратити "ковідну" тисячу

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити виплату, виглядає наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.

Нагадаємо, для того, щоб отримати "ковідну" тисячу у 2021 році, потрібно встигнути подати заявку до кінця тижня.

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Коронавірус вакцинация от коронавируса Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров
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