Українцям розповіли, яким буде курс долара влітку: прогноз оптимістичний

Курс долара в Україні влітку 2021 буде в межах 27-27, 5 грн. Принаймні, в такому діапазоні можна буде купити/продати валюту в червні. А ось до кінця року долар може трохи вирости - приблизно до 28,5 грн.

Яким буде курс долара, чого чекати українцям найближчим часом - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що буде з доларом у червні, липні та серпні

За словами старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба, в травні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль, з грудня минулого року. З початку року долар знизився до гривні на 2,7%.

Він зазначив у коментарі РБК-Україна, що до кінця червня американська валюта може торгуватися в діапазоні 27-27, 5 грн.

Банкір Ярослав Кабін впевнений: тренд на зміцнення гривні продовжиться до кінця літа. Він також вважає, що в цьому часовому проміжку курс буде коливатися в діапазоні 27-27,8 грн за долар.

"Зміцнення гривні обумовлено падінням економіки внаслідок локдауну, скороченням імпорту і падінням доходів населення. Крім того, світові ціни на українські сировинні ресурси знаходяться на дуже високих рівнях, що сприяє збільшенню експортної виручки на тлі падіння імпорту", - сказав експерт в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Крім іншого, вважає директор департаменту ризик-менеджменту одного з українських банків Микола Войтків, додатковий фактор стабільності курсу гривні - відкриття ринку землі з 1 липня.

Одним словом, якщо вірити фінансовим аналітикам, то у найближчі два-три місяці гривня продовжить зміцнюватися.

Що буде з доларом далі?

Нагадаємо, що прогнозні розрахунки МВФ, наведені в оновленому звіті Фонду, досить-таки оптимістичні. Експерти фонду вважають, що середнє значення курсу долара до кінця 2021 року становитиме 27,98 грн. Хоча попередній прогноз був 28,12 грн за долар.

У той же час, українські аналітики очікують, що 2021-й наша валюта закінчить на рівні 28,5 грн за долар. У січні очікування були на 30 коп. гіршими.

Купувати валюту чи ні?

На думку експертів, оптимальним курсом для покупки долара може стати рівень нижче 27 грн за долар.

При цьому, слід звернути увагу на те, що зміцнення курсу - не блискавичний процес. Він триватиме ще деякий час. Тому купувати американську валюту для короткострокових заощаджень поки що може бути невигідно.