Українцям розповіли, що робити, якщо не встигли передати показання лічильника

Яка процедура

У разі, якщо ви не передали показання по гарячій воді - на цей раз нарахування будуть проведені за середнім значенням даних вашої квартири за останній рік.

Після отримання актуальних даних лічильника коригування нарахувань за гарячу воду виконуються автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися більше трьох місяців, скорегувати їх можна в Комунальному концерні "Центр Комунального Сервісу".

Для цього скористайтеся месенджером в Facebook або Skype.

Українцям нагадали, що передавати показання лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа.

Якщо у квартирі встановлено бойлер та ви не користуєтесь гарячою водою, необхідно подавати показання з різницею "0", тобто ті ж самі, що надавали минулого разу.

До речі, консультацію по нарахуваннях можна отримати в Центрі комунального сервісу - або за телефоном (044) 247-40-40.