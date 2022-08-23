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В Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти: що здорожчає восени

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Вівторок 23 серпня 2022 09:22
В Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти: що здорожчає восени Ціни на продукти підвищаться восени (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Восени в Україні слід чекати ще більшого здорожчання "стратегічних" продуктів, які зараз коштують відносно недорого.

Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, пише "Укрінформ".

"Тренд" подорожчання продуктів збережеться і восени

"За період активних бойових дій ми побачили фактичне зростання цін порядку 20%, а по деяких продуктах - до 30%", - зазначив Марчук.

Причини зростання цін очевидні: інфляція, руйнація логістичних ланцюгів та підвищення вартості пального.

Такий невтішний "тренд" залишиться з нами і восени. Крім того, додасться ще один фактор - ціни на енергоносії.

Які продукти подорожчають восени

Експерт прогнозує, що вже у жовтні вартість овочів в Україні може зрости на 20-30%.

Річ у тім, що їх почнуть закладати на зберігання в холодильні камери, тому вартість електроенергії буде закладатися в цінник.

В Україні злетять ціни на &quot;стратегічні&quot; продукти: що здорожчає восени

Овочі здорожчають вже восени (фото: freepik)

"Зараз овочі значно дешевші, ніж були у червні, тому що, наприклад, з'явилась велика кількість огірків та помідорів з відкритого ґрунту. Але у жовтні (ціна - Ред.) може зрости на 20-30%, тому що їх будуть закладати у холодильні камери, які працюють на електроенергії", - зазначив Марчук.

Крім того, восени може також зрости ціна на хліб та хлібобулочні вироби. Причина в тому, що завдяки відновленню аграрного експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку.

Раніше економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

Також повідомлялося, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.

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