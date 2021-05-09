Українцям розкрили всі секрети ідеального шашлику: подобається багатьом

Сезон смачних і ароматних шашликів в Україні відкритий. Але як правильно вибрати, замаринувати і підсмажити м'ясо, щоб отримати хрустку скоринку, соковиту м'якоть, запах диму? А що купувати - свинину, курятину, баранину?

Так, ведучий ток-шоу Олександр Лук'яненко запевняє: вдалий вибір м'яса - це 80% успіху.

Традиційний кавказький шашлик готується з баранини, для нього найкраще підійдуть корейка, вирізка і м'якоть.

Курячий шашлик подобається багатьом, тому що виходить ніжним і ароматним - для нього можна взяти гомілку або стегна.

Задля шашлику з телятини підходить товстий край на кістці, тобто спинка. Ці м'язи не надто задіяні в русі тварини, тому вони м'якші.

"В Україні ж найпопулярнішим м'ясом для смаження на вогні є свиняча шия, саме з неї виходить соковитий шашлик", - зазначає експерт.

Як вибрати якісне м'ясо для шашлику

Кулінари зі стажем також рекомендують вибирати свіже, охолоджене м'ясо для шашлику. А експерт з якості та безпеки харчових продуктів Богдана Леонова рекомендує:

купувати м'ясо в сертифікованих точках продажу на ринках і в супермаркетах

уникати використання замороженого м'яса, а також м'яса старих тварин, так як його смакові і поживні цінності знижені в рази

при покупці маринованого м'яса звертати увагу на його колір і аромат - зеленуватий відтінок і плями говорять про те, що продукт почав псуватися.

Крім того, часто виробники маринують вчорашнє м'ясо, яке не вдалося вчасно реалізувати, а щоб замаскувати неприємний запах - додають хімічні компоненти. Тому, звичайно, краще приготувати маринад самостійно.

Як швидко замаринувати м'ясо для шашлику

Шеф-кухар Данило Яковенко, зокрема, одним з компонентів для експрес-методів маринування називає айран. Цей газований напій розм'якшить м'ясо і додасть йому ніжності.

"Ще один швидкий метод - в соку цибулі. Візьміть кілька цибулин і натріть їх на тертці або подрібніть в блендері, так вони швидше віддадуть сік м'яса і майбутній шашлик стане м'яким. Вже замаринований шашлик накрийте тарілкою або кришкою, але так, щоб зверху можна було поставити якийсь вантаж. Прес прискорить процес маринування", - розповів кулінар.