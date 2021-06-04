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Переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсії у відділеннях "Укрпошти"

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 13:42
Переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсії у відділеннях "Укрпошти" Фото: Раді рекомендують дозволити переселенцям отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти". Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4014.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Згідно з проектом, внутрішньо переміщені особи можуть одержувати пенсійні виплати та соціальні допомоги у поштових відділеннях АТ "Укрпошта" та у державних банках за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої ВПО.

"Члени комітету ухвалили висновок, яким рекомендують Верховній раді прийняти законопроект №4014 у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Пенсійний фонд України підготував проект постанови Кабінету міністрів про Порядок виплати пенсій переселенцям. Документ стосується осіб, які відмовились від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Реалізація проекту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України у сумі 11 млрд гривень.

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що уряд України заборгував 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

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