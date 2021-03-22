В Україні викрили фінансову піраміду B2B Jewelry з більш ніж 55 тисячами вкладників

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ .

Схему організували четверо чоловіків у віці від 26 до 43 років. Вони створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі.

"Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (більше ніж 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти", - повідомили правоохоронці.

Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту. При цьому прибуток вивести з сайту було неможливо, а ціна на криптовалюту була нижче в більш ніж 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.

"У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень", - додали в МВС.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки проходили в Київській, Черкаській областях і в Києві.

"В результаті вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони", - зазначили в МВС.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.