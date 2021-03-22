ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні викрили фінансову піраміду B2B Jewelry з більш ніж 55 тисячами вкладників

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 12:02
В Україні викрили фінансову піраміду B2B Jewelry з більш ніж 55 тисячами вкладників Фото: обшуки в магазині фінансової піраміди (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Співробітники Кіберполіції викрили і припинили діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry. Вкладниками шахраїв стали 55 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Схему організували четверо чоловіків у віці від 26 до 43 років. Вони створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі.

"Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (більше ніж 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти", - повідомили правоохоронці.

Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту. При цьому прибуток вивести з сайту було неможливо, а ціна на криптовалюту була нижче в більш ніж 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.

"У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень", - додали в МВС.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки проходили в Київській, Черкаській областях і в Києві.

"В результаті вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони", - зазначили в МВС.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в минулому році СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry. За даними слідства, шахраї обдурили понад 600 тисяч вкладників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ України фінанси
NEWS
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію