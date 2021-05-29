Українці повинні заповнювати нову анкету для поїздки до Італії: як це зробити
Для тих, хто хоче поїхати з України на відпочинок до Італії, ввели новий автосертифікат (анкету пасажира) (il Passenger Locator Form - dPLF). Вона - в цифровому форматі і її повинні заповнювати всі, хто в'їжджає в цю країну "на борту будь-якого транспортного засобу".
Про це розповіла головний редактор "Української газети в Італії" Маріанна Сороневич на своїй сторінці в Facebook.
Як заповнити анкету пасажира (dPLF)?
Лякатися українцям не варто. Зробити це не складно, якщо у вас під рукою ця інструкція. Отже. Щоб заповнити il Passenger Locator Form-потрібно:
- Зайти на цей сайт
- Отримати доступ до dPLF, скориставшись покроковою інструкцією
- Вибрати "Італію" як країну призначення
- Зареєструватися на сайті, створивши особистий кабінет з ім'ям користувача і паролем
- Заповнити й відправити dPLF, слідуючи покрокової інструкції
Після відправки бланка, пасажир отримає dPLF у форматі .pdf і QR-код на електронну адресу, вказану при реєстрації.
Пасажир повинен продемонструвати QR-код безпосередньо зі свого смартфона (в цифровому форматі), або видрукувати копію dPLF.
Пред'явити анкету пасажира слід при посадці в літак, або на вимогу працівників митниці.
dPLF слід обов'язково заповнити й відправити перед поїздкою.
Фото: інструкція для заповнення анкети пасажира (facebook.com/Marianna Soronevych)
Що ще потрібно знати
- Поле, що стосується номера посадкового місця, можна редагувати
- Потрібно заповнити бланк для кожного дорослого пасажира
- Дані неповнолітніх вносяться в анкету дорослого пасажира
- У разі пересування неповнолітніх без супроводу, dPLF має заповнити довірену / супроводжуючу особу
Додамо, що анкета пасажира замінює попередню паперову автосертифікацію, яка діяла до 23 травня 2021 року.
Нагадаємо, що нещодавно Італія скасувала карантин для туристів з ЄС.