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Українці повинні заповнювати нову анкету для поїздки до Італії: як це зробити

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Італія, Субота 29 травня 2021 20:43
Українці повинні заповнювати нову анкету для поїздки до Італії: як це зробити Фото: для відпочинку в Італії українцям потрібно заповнити нову анкету пасажира (pexels)
Автор: Styler

Для тих, хто хоче поїхати з України на відпочинок до Італії, ввели новий автосертифікат (анкету пасажира) (il Passenger Locator Form - dPLF). Вона - в цифровому форматі і її повинні заповнювати всі, хто в'їжджає в цю країну "на борту будь-якого транспортного засобу".

Про це розповіла головний редактор "Української газети в Італії" Маріанна Сороневич на своїй сторінці в Facebook.

Як заповнити анкету пасажира (dPLF)?

Лякатися українцям не варто. Зробити це не складно, якщо у вас під рукою ця інструкція. Отже. Щоб заповнити il Passenger Locator Form-потрібно:

  • Зайти на цей сайт
  • Отримати доступ до dPLF, скориставшись покроковою інструкцією
  • Вибрати "Італію" як країну призначення
  • Зареєструватися на сайті, створивши особистий кабінет з ім'ям користувача і паролем
  • Заповнити й відправити dPLF, слідуючи покрокової інструкції

Після відправки бланка, пасажир отримає dPLF у форматі .pdf і QR-код на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Пасажир повинен продемонструвати QR-код безпосередньо зі свого смартфона (в цифровому форматі), або видрукувати копію dPLF.

Пред'явити анкету пасажира слід при посадці в літак, або на вимогу працівників митниці.

dPLF слід обов'язково заповнити й відправити перед поїздкою.

Українці повинні заповнювати нову анкету для поїздки до Італії: як це зробити

Фото: інструкція для заповнення анкети пасажира (facebook.com/Marianna Soronevych)

Що ще потрібно знати

  • Поле, що стосується номера посадкового місця, можна редагувати
  • Потрібно заповнити бланк для кожного дорослого пасажира
  • Дані неповнолітніх вносяться в анкету дорослого пасажира
  • У разі пересування неповнолітніх без супроводу, dPLF має заповнити довірену / супроводжуючу особу

Додамо, що анкета пасажира замінює попередню паперову автосертифікацію, яка діяла до 23 травня 2021 року.

Нагадаємо, що нещодавно Італія скасувала карантин для туристів з ЄС.

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