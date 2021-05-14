ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Італія скасовує карантин для туристів з ЄС

Новость на русском →
Рим, П'ятниця 14 травня 2021 16:27
Італія скасовує карантин для туристів з ЄС Фото: Італія скасовує карантин для туристів з ЄС (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Італія з неділі, 16 травня, скасовує обов'язкову самоізоляцію для туристів з ЄС. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Постановою передбачається, що при в'їзді в Італію туристам з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони, а також з Великобританії та Ізраїлю не буде потрібно проходити "міні-карантин".

Для в'їзду з цих країн мандрівникам необхідно буде надати негативний тест на коронавірус.

Нагадавши, в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.

Крім того, стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Італія Карантин Коронавірус
NEWS
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт