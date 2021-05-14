Італія скасовує карантин для туристів з ЄС

Італія з неділі, 16 травня, скасовує обов'язкову самоізоляцію для туристів з ЄС. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца.

Постановою передбачається, що при в'їзді в Італію туристам з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони, а також з Великобританії та Ізраїлю не буде потрібно проходити "міні-карантин".

Для в'їзду з цих країн мандрівникам необхідно буде надати негативний тест на коронавірус.