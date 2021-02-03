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Як змінити постачальника газу: проста покрокова інструкція

Середа 03 лютого 2021 09:27
Як змінити постачальника газу: проста покрокова інструкція
У Кабміні розповіли, як змінити постачальника газу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні можна змінити постачальника газу – газзбут і вибрати для себе більш вигідні умови. Будь-який споживач може це зробити самостійно кількома способами – онлайн або офлайн.

Як це зробити легко і швидко, розповіли на сторінці Кабінету Міністрів у Facebook. Вони розмістили просту, покрокову інструкцію в картинках, яка допоможе користувачам змінити постачальника газу самостійно.

Крок 1. Вибрати постачальника.

Для цього потрібно відкрити реєстр ліцензіатів НКРЕКП або пошукати сайти самих компаній-постачальників газу.

Крок 2. Подача заявки.

Це можна зробити онлайн та офлайн. Документи можна подати у відділенні компанії-постачальника або у відділенні банків. Деякі банки приймають документи лише у відділеннях, а деякі – інтернет-заявки на сайтах. Також можна подати документи онлайн безпосередньо на деяких сайтах компаній.

Список необхідних документів:

  • Заявка на приєднання (там повинні бути вказані персональні дані, адреса, інформація про житло).
  • Паспорт і ІПН
  • Документ, який підтверджує право власності або право на користування житлом.
  • Копія останнього рахунку за доставляння газу.

Крок 3. Очікування.

На перевірку документів може піти до трьох тижнів. Після цього терміну ваш постачальник газу повинен змінитися. Старий оператор отримає повідомлення від нового. Варто відзначити, що старий оператор не може припинити постачання газу до того часу, поки новий оператор не почне поставляти газ.

Як змінити постачальника газу: проста покрокова інструкція

Скріншот

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