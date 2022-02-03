Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Дане бомбосховище знаходиться навпроти обласної ради міста. При цьому такі ж споруди були розміщені по всьому Львову.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище тягнеться від вулиці Руської до спини пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вхід в підземелля кілька десятиліть був закритий бетонними плитами. І лише кілька років тому львівським дослідникам вдалося потрапити всередину і зробити ці унікальні фото.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище добре збереглося: там досі є дерев'яні лавки, ізолятори на стінах, і немає слідів грибка.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Цікаво, що в бомбосховищі є пляшки, і газети, датовані 1971 роком. Тому можна припустити, що тут не було людей понад 50 років.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

За словами батьків одного діггера, в цьому бомбосховищі збиралися колись "неформали". Можливо, тому радянська влада вирішила його законсервувати.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)