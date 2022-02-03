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Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Автор: Роман Мирончук

У центрі Львова знаходиться бомбосховище, яке було ще побудоване за часів Другої світової війни. Цікаво, що його виявили лише кілька років тому.

Фотографії бомбосховища опубліковано на explorer.lviv.ua.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Дане бомбосховище знаходиться навпроти обласної ради міста. При цьому такі ж споруди були розміщені по всьому Львову.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище тягнеться від вулиці Руської до спини пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вхід в підземелля кілька десятиліть був закритий бетонними плитами. І лише кілька років тому львівським дослідникам вдалося потрапити всередину і зробити ці унікальні фото.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище добре збереглося: там досі є дерев'яні лавки, ізолятори на стінах, і немає слідів грибка.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Цікаво, що в бомбосховищі є пляшки, і газети, датовані 1971 роком. Тому можна припустити, що тут не було людей понад 50 років.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

За словами батьків одного діггера, в цьому бомбосховищі збиралися колись "неформали". Можливо, тому радянська влада вирішила його законсервувати.

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт, який був засекречений багато років. Він був одним з 7 зенітно-ракетних дивізіонів в місті, і там стояли ракетні комплекси С-300.

Ми також писали про те, що під Києвом знаходиться секретне селище, про яке багато років не говорили.

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Львів