Українцям піднімуть тарифи на опалення: скільки доведеться платити

В Україні підвищать тарифи на тепло (фото: РБК-Україна)

В Україні гряде підвищення тарифів на тепло

В Україні підвищать тарифи на опалення, якщо порівнювати їх з початком опалювального сезону. Поступово ціна на тепло буде збільшуватися, вона буде "підскакувати" кожен місяць.

"Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр", - розповів представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан "Обозревателю".

За словами експерта, зараз ціна контрактів на вересень вже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. До грудня вона підскочить до 7 гривень за кубометр.

Якщо враховувати динаміку підвищення ціни на газ, то можна спрогнозувати, що тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%. Наприклад, якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться віддавати близько 1,1 тис. грн, то вже в грудні за ту ж квартиру прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.

Про те, що тарифи на тепло можна переглядати кілька разів за сезон прописано і в останньому меморандумі з МВФ.

Там сказано, що Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.

"Ми забезпечимо, щоб до кінця серпня 2020 року всі тарифи на опалення, які формуються і НКРЕКП, і місцевими органами влади, були переглянуті і офіційно затверджені так, щоб повністю відповідати рівню ціни на газ та інших витрат, зокрема капітальних вкладень", – сказано в документі МВФ.

Як ми раніше писали, рахунки за комунальні послуги цієї осені і взимку можуть істотно зміниться. Українців чекає підвищення тарифів на світло і холодну воду, а ось тепло і гаряча вода можуть суттєво подешевшати.