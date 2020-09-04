Українців чекають сюрпризи у платіжках: що зміниться в новому опалювальному сезоні

В Україні зміняться тарифи на комунальні послуги (Колаж РБК-Україна)

Українцям у новому опалювальному сезоні доведеться платити трохи більше

Рахунки за комунальні послуги цієї осені та взимку можуть істотно зміниться. Українців чекає підвищення тарифів на світло і холодну воду, а ось тепло і гаряча вода можуть суттєво подешевшати.

Однак, як стверджують експерти, в загальній сумі в цьому опалювальному сезоні, суми за комунальні послуги сильно не зміняться. Подробиці розповіли у матеріалі видання Vesti.

Тепло і гаряча вода

В Україні перед початком опалювального сезону вирішили переглянути тарифи на опалення і гарячу воду. На вимогу меморандуму МВФ, всі підприємства повинні були скласти нову тарифікацію і передати її на погодження. Різкого зростання чекати не варто, з урахуванням постійного зниження ціни на газ протягом останнього року – тим більше.

У Мінрегіоні розповіли, що оптимальна ціна газу – 4048 гривень і швидше за все для споживачів ціни будуть знижені на опалювальний сезон 2020 -2021. В деяких регіонах вже заявили про зниження тарифів - в середньому від 13 до 19%.

Електрика

З 1 жовтня в Україні планують підвищити ціну на перші 100 кВт/годину. У Міненерго заявили про підвищення майже у два рази – з 0,9 гривні до 1,68 гривні. Такі плани були оприлюднені у презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу. Проте норма потім була прибрана, але це не означає, що питання не буде переглянуте ще раз найближчим часом.

Голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус пояснив, щоб повністю покрити "зелені" тарифи, потрібно або на 100% підняти тарифи для населення, або на 50% для промисловості. Проте рішення так і не прийнято.

Холодна вода

У самий розпал опалювального сезону очікується підвищення тарифів на холодну воду у всіх містах України. За даними НКРЕКП, з 1 січня 2021 року платіжки за холодну воду зростуть в середньому на 22%. Як пояснили у відомстві, підвищення пов'язане зі зростанням зарплат співробітників, підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти та електроенергію.

Варто відзначити, що в кожній області підвищення цього тарифу буде різним, але в середньому українцям доведеться з нового року платити 27-28 гривень за один куб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пільги на оплату ЖКГ будуть змінюватися.