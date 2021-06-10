Українцям перестали видавати водійські посвідчення: названа причина

В Україні найближчим часом не можна буде отримати або обміняти водійське посвідчення. Справа в тому, що в центрах МВС закінчилися спеціальні бланки і на їх виготовлення потрібен час.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного сервісного центру.

"У зв'язку з перебоями в поставках бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів і видачі водійського посвідчення", - сказано в повідомленні.

За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", яке виготовляє бланки, відновлення виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Українцям повідомили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС потрібно стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону. Також у людей перепрошують за тимчасові незручності.