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Українцям перестали видавати водійські посвідчення: названа причина

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Четвер 10 червня 2021 08:44
Українцям перестали видавати водійські посвідчення: названа причина Фото: в Україні поки не видають водійські права (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні найближчим часом не можна буде отримати або обміняти водійське посвідчення. Справа в тому, що в центрах МВС закінчилися спеціальні бланки і на їх виготовлення потрібен час.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного сервісного центру.

"У зв'язку з перебоями в поставках бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів і видачі водійського посвідчення", - сказано в повідомленні.

За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", яке виготовляє бланки, відновлення виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Українцям повідомили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС потрібно стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону. Також у людей перепрошують за тимчасові незручності.

Як ми писали раніше, Кабінет Міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України і МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Додамо, українці отримали можливість обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.

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