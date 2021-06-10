Українцям перестали видавати водійські посвідчення: названа причина
В Україні найближчим часом не можна буде отримати або обміняти водійське посвідчення. Справа в тому, що в центрах МВС закінчилися спеціальні бланки і на їх виготовлення потрібен час.
Про це повідомляється на офіційному сайті Головного сервісного центру.
"У зв'язку з перебоями в поставках бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів і видачі водійського посвідчення", - сказано в повідомленні.
За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", яке виготовляє бланки, відновлення виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.
Українцям повідомили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС потрібно стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону. Також у людей перепрошують за тимчасові незручності.
Як ми писали раніше, Кабінет Міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України і МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.
Додамо, українці отримали можливість обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.