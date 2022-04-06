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Малюська розповів, що потрібно для отримання компенсації за зруйноване житло

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Середа 06 квітня 2022 23:55
Малюська розповів, що потрібно для отримання компенсації за зруйноване житло Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, щоб отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло, потрібні правовстановлюючі документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюська в ефірі телемарафону.

Якщо цих документів немає, то їх потрібно оформити, оскільки компенсації будуть виплачуватися тільки власникам житла.

Після чого буде кілька механізмів виплати компенсації. Передбачається, що будуть використовуватися кошти держбюджету і кошти РФ, які будуть відібрані як репарації і перерозподілені через спецінституції.

Наприклад, можна отримати компенсацію за допомогою звернення до ЄСПЛ. Тим, хто не хоче чекати, Малюська запропонував вже звертатися до ЄСПЛ. За його словами, цей механізм не швидкий, але він працює.

Нагадаємо, через "Дію" українці подали 25 тисяч заявок на відновлення житла. Незабаром подати відповідний запит можна буде через ЦНАПи.

Ми також писали про те, хто і як може отримати компенсацію за комуналку при розміщенні переселенців.

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