Українцям пояснили, як купити новорічну ялинку і не отруїти сім'ю

Українці вже почали купувати ялинки для новорічних свят , хоча за планами в містах масово запрацюють ялинкові базари тільки в середині грудня. При цьому важливо враховувати, що виробники штучних ялинок іноді використовують небезпечний токсичний пластик, попередила експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова.

За словами фахівця, в останні роки штучні ялинки в Україні стали купувати все частіше, оскільки є можливість їх багаторазового використання.

Такі "хвойні красуні" з пластику експерт рекомендує купувати в спеціалізованих магазинах, або в тих місцях, де покупцеві можуть надати документи на товар.

Річ у тому, що нерідко фіксуються випадки, коли новорічний декор був виготовлений з неякісного пластику, що в підсумку загрожує і дітям, і дорослим отруєннями від його випарів.

Крім такої небезпеки, існує й інша - ялинки з неякісної пластмаси легко займаються, тому в разі замикання в проводці подібна новорічна прикраса може моментально спалахнути і спричинити пожежу.

На відміну від легкозаймистої неякісної пластмаси, сертифікований і більш якісний пластик, навіть якщо загориться, спочатку плавитиметься, буде текти і видавати запах. Це дозволить вам своєчасно помітити небезпечну ситуацію та оперативно її усунути.

Як розпізнати "отруйну" або "запальну" ялинку

Спеціаліст перерахувала способи, як при виборі новорічних дерев можна виявити небезпечні товари з неякісного пластику.

"Перший критерій при виборі - відсутність сильного токсичного запаху. Якщо це запах просто нової пластмаси - не такий, що ріже нюх - тоді це нормально. Якщо сильний, стійкий - це вже небезпечно", - говорить Котехова.

Якщо ви купуєте ялинку на ринку, уточніть у продавця, звідки була вона завезена, а також перевірте маркування (на виробі або на упаковці).

Продавець також зобов'язаний надати покупцеві зобов'язані надати документи, що підтверджують, що товар пройшов контроль і безпечний.