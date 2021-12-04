Украинцам объяснили, как купить новогоднюю елку и не отравить семью

Украинцы уже начали покупать елки для новогодних праздников , хотя по планам в городах массово заработают елочные базары только в середине декабря. При этом важно учитывать, что производители искусственных елочек иногда используют опасный токсичный пластик, предупредила эксперт по защите прав потребителей Ольга Котехова.

По словам специалиста, в последние годы искусственные елки в Украине стали покупать все чаще, так как есть возможность их многоразового использования.

Такие "хвойные красавицы" из пластика эксперт рекомендует приобретать в специализированных магазинах, или в тех местах, где покупателю могут предоставить документы на товар.

Дело в том, что нередко фиксируются случаи, когда новогодний декор был изготовлен из некачественного пластика, что в итоге грозит и детям, и взрослым отравлениями от его испарений.

Кроме такой опасности, существует и другая - елки из некачественной пластмассы легко воспламеняются, поэтому в случае замыкания в проводке подобное новогоднее украшение может моментально вспыхнуть и вызвать пожар.

В отличие от легко воспламеняющейся некачественной пластмассы, сертифицированный и более качественный пластик, даже если загорится, сначала будет плавиться, течь и издавать запах. Это позволит вам своевременно заметить опасную ситуацию и оперативно ее устранить.

Как распознать "ядовитую" или "зажигательную" елку

Специалист перечислила способы, как при выборе новогодних деревьев можно выявить опасные товары из некачественного пластика.

"Первый критерий при выборе - отсутствие сильного токсического запаха. Если это запах просто новой пластмассы - не такой, что режет нюх - тогда это нормально. Если сильный, устойчивый - это уже небезопасно", - говорит Котехова.

Если вы покупаете елочку на рынке, уточните у продавца, откуда была она завезена, а также проверьте маркировку (на изделии или на упаковке).

Продавец также обязан предоставить покупателю обязаны предоставить документы, подтверждающие, что товар прошел контроль и безопасен.