Зеленський підписав закон про збільшення мінімальної зарплати

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення розміру мінімальної зарплати. Так, з 1 вересня розмір мінімальної зарплати складе 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У президентському офісі зазначили, що це лише перший етап збільшення мінімальної зарплати в Україні. Наступним кроком буде збільшення "мінімалки" до 6 тисяч гривень у 2021 році, а впродовж року її збільшать до 6,5 тисячі гривень.

"З підвищенням мінімальної зарплати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, закон про збільшення мінімальної зарплати був ухвалений парламентом на позачерговому засіданні 25 серпня.

Додамо, збільшення мінімальної зарплати в Україні було пропозицією президента Зеленського.

Крім того, РБК-Україна розповідало, до чого може призвести підвищення мінімальної зарплати в Україні.