Українцям назвали головну небезпеку Wi-Fi в громадських місцях

Безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях, в тому числі і громадському транспорті, може бути небезпечний для українців. Точніше - для наших з вами персональних даних.

Про це попередили співробітники Кіберполіції на Facebook -сторінці відомства.

У чому головна небезпека Wi-Fi в громадських місцях?

Правоохоронці зазначають: за "безкоштовні" мегабайти громадської мережі Wi-Fi ви розраховуєтесь своєю конфіденційною інформацією.

"Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехопити весь трафік. Всі ваші платіжні дані, паролі і повідомлення може отримати зловмисник, коли ви використовуєте публічний Wi-Fi", - зазначили в Кіберполіції.

Як не стати жертвою хакера?

Проте, якщо дотримуватись кількох простих правил, то можна убезпечити себе. І ось кілька порад.

По-перше, якщо це можливо, то завжди віддавайте перевагу інтернету від оператора мобільного зв'язку перед загальнодоступною мережею Wi-Fi.

Також слід включати VPN - це найкращий захист від крадіжки даних при використанні публічного Wi-Fi.

Не забувайте вимикати опцію загального доступу до файлів.

Забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.

Ну, і вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.

А головне - ніколи! Чуєте? Ніколи! Не здійснюйте банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi!