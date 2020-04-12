Українцям назвали головну умову ослаблення карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Закриті всі ТЦ, кінотеатри, ресторани, а також введені обмеження на користування громадським транспортом. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, за яких умов буде ослаблення карантину.

За словами Ляшка, ослаблення карантину розпочнеться 24 квітня, якщо українці будуть дотримуватися обмежувальних заходів на великодні свята. При цьому повинна бути позитивна динаміка.

"Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що Україна буде користуватися досвідом ЄС щодо виходу з карантину. Ляшко провів бесіду з великою приватною лабораторією, і вони вирішили, що вона буде проводити діагностику на наявність антитіл у людей, які вже або перехворіли, або були в контакті з хворими.

Перші послаблення карантину

Ляшко зазначив, що Моз ще буде думати над першими послабленнями, і, можливо, українцям можна буде гуляти в парках. При цьому скасовуватися жорсткі карантинні заходи будуть поетапно, випускаючи людей на роботу, починаючи проведення ЗНО.

"Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць", - заявив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що за словами вчених, якщо людина одужала від коронавірусної інфекції, є висока ймовірність того, що вона може заразитися повторно.