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Шахрайство "за колючкою": розкрито масштабну схема обману українців в мережі

STYLERЖиття    10.06.2020 - 15:38
Шахрайство "за колючкою": розкрито масштабну схема обману українців в мережі
Шахрайство в інтернеті (фото: reepik.com)

Анатолій Штефан Штірліц розповів про інтернет шахрайство

Шахрайство в інтернеті дуже часто пов'язане з ув'язненими, які навіть перебуваючи в місцях позбавлення волі продовжують наживатися на довірливих українцях.

Зловмисники щодня видають себе за волонтерів, воїнів, поранених, хворих. Крім того, вони створюють фейкові акаунти в соцмережах і "розводять" людей за допомогою різноманітних оголошень на ОLХ. Про це розповів український військовий і блогер Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо коротко, то більшість цих махінацій виходять з виправних установ. Там створені цілі підрозділи серед ув'язнених. Одні відповідають за майданчик ОLХ, інші за соцмережі, інші відповідають на телефонні дзвінки, більш освічені пишуть повідомлення і смс, частина за виведення коштів на інші рахунки і так далі. "Підрозділи" зі своїм планом, завданнями та ієрархією", - написав військовий.

За його словами, конвеєр шахрайства поставлено на потік і працює майже цілодобово. При цьому злочинці не мають жодних проблем з устаткуванням і виходом в інтернет.

У в'язниці у них є смартфони, ноутбуки, мобільні телефони і навіть карткові рахунки на підставних людей. При цьому вони все роблять з дозволу керівництва, яке отримує частину цих грошей.

"Якщо раніше засуджені йшли зранку працювати в цеху по виробництву меблів, пошиття одягу і т. д. То зараз, вони сідають вранці за монітор ноутбука і починають "працювати". Пару кліків на фото змінюється номер картки допомоги хворій дитині і цей пост іншими поширюється соцмережах", - зазначив Анатолій.

Нагадаємо, в мережі з'явився новий вірус, який вимагає викуп.

Раніше ми писали про те, як захистити свої гроші від шахраїв.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України преступникмошенничество
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