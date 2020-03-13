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Українцям через коронавірус можуть обмежити пересування країною: подробиці

STYLERЖиття    13.03.2020 - 18:50
Українцям через коронавірус можуть обмежити пересування країною: подробиці
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

На карантин в Україні через загрозу поширення коронавіруса можуть закрити населений пункт

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня на три тижні, і на зазначений строк у всій країні закрили навчальні заклади, а також забороняють масові зібрання понад 200 осіб. Після загибелі жінки в Житомирській області від COVID-19 в Міністерстві охорони здоров'я заявили про можливе закриття одного населеного пункту через інфекцію.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на брифінгу за результатами екстреного заседвния РНБО 13 березня, МОЗ в даний час розглядає це питання.

Очевидно, що йдеться про місто, де проживала 71-річна пенсіонерка у Радомишльському районі під Житомиром, яка померла від коронавіруса.

Ляшко зазначив, що якщо після проведення епідеміологічних розслідувань у населеному пункті припущення МОЗ підтвердяться, в ньому можуть ввести обмеження на право пересування громадян за його межі.

Також чиновник відповів на запитання щодо ймовірності закриття станцій метро в містах України. Ляшко наголосив, що карантин у тому числі й сприяє зменшенню пасажиропотоку у громадському транспорті в години пік.

Медик рекомендує всім по можливості пройтися кілька зупинок пішки, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Зазначимо, що транспорт у містах України, включаючи метрополітен, працює у звичайному режимі.

Також головний санітарний лікар настійно радить громадянам проінформувати літніх родичів про загрозу зараження і закликати їх обмежити своє пересування - Ляшко назвав самоізоляцію одним з найбільш дієвих способів профілактики.

Як повідомлялося, в групу ризику захворювання на коронавірусом входять літні люди, а також люди з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

Нагадаємо, що в Україні через пандемію коронавіруса у світі вирішили закрити кордони для іноземців - це відбудеться 15 березня.

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