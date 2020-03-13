Україна закриє кордони через коронавірус: що це значить

Україна закриє кордони через коронавірус (колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні через пандемію коронавіруса в світі буде посилено

Карантин в Україні через коронавірус було введено з 12 березня на три тижні, і вже з 15 березня будуть закриті всі кордони для іноземців у зв'язку зі спалахом COVID-19 у світі.

Як заявив сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, кордони закриють для іноземних громадян через 48 годин.

Зазначається, що всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну - стосовно громадян не буде обмежень на в'їзд до країни.

"Але з країн, в яких сьогодні вирує короновірус, будуть проходити процедури спостереження", - додав Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що через 48 годин в Україну зможуть потрапити тільки ті іноземці, які працюють в наших дипломатичних установах, у відповідних організаціях ООН, ЮНІСЕФ тощо.

"Решта іноземців буде потрапляти на нашу територію тільки після спілкування з нашим Міністерством закордонних справ", - сказав Данілов.

Також через пандемію коронавіруса у світі українців закликали відкласти поїздки за кордон.

Відповідне рішення було прийнято на екстреному засіданні РНБО за участю президента Володимира Зеленського.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ряд КПП на Донбасі також закриють, й осіб з реєстрацією "Л/ДНР" на звільнену від окупантів територію країни пропускати не будуть.

Відео: Україна закриє кордон для іноземців через коронавірус - брифінг за результатами засідання РНБО

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до людей похилого віку з проханням бути максимально обережними через коронавірус, оскільки вони знаходяться в зоні підвищеного ризику.

Нагадаємо, що в групу ризику захворювання на коронавірусом входять літні люди, а також люди з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

Як повідомлялося раніше, в Києві через пандемію коронавіруса в світі введені обмежувальні дії, а не повноцінний карантин. Влада столиці розповіла, за яких обставин можуть посилити карантин і закрито в'їзди і виїзди з Києва.

Сьогодні стало відомо про першу смерть в Україні через коронавірус - 13 березня померла 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.