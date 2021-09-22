Українцям від імені "Нової пошти" розсилають небезпечні листи-заманухи

"Нова пошта" попереджає про аферистів

У мережі деякі українці розповідають, що від імені НП їм прилітають листи нібито про розіграш квитків на концерт.

Але слід зазначити, що зараз "Нова пошта" не проводить жодних розіграшів квитків.

Більш того, подібні акції ніколи не організовуються і не реалізуються компанією за допомогою e-mail. Адже всі конкурси та акційні пропозиції публікуються виключно на офіційному сайті та сторінках "Нової пошти" в соцмережах Facebook і Instagram.

"Закликаємо вас бути пильними. Ніколи не переходьте за посиланням і не відповідайте на сумнівні листи. Додайте адресата в категорію "Спам" (небажані повідомлення) і видаліть це повідомлення", - закликають представники компанії.

Якщо ж ви помилково перейшли за посиланням в такому листі, то в першу чергу якомога швидше поновіть паролі від всіх ваших облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

Також не переходьте по посиланнях і не завантажуйте файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.